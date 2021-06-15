В Госдуме назвали «ничтожной» идею Украины обложить Крым налогами

https://static.news.ru/photo/c2de781a-cdbb-11eb-b347-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект по отмене экономической свободы Крыма, который разрабатывается на Украине, является просто ничтожным по своим юридическим последствиям решением, а официальный Киев таким образом показывает, что продолжает заниматься полуостровом. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Его цитирует телеканал RT.

Украинские власти, подчеркнул сенатор, хотят наказать крымчан, которые на референдуме в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией.

Киев в первую очередь накажет своих граждан, живущих на Украине и ведущих экономическую деятельность на территории Крыма, так как законопроект подразумевает дополнительные налоги для них, — добавил Цеков.

Согласно правовой норме, действующие на Украине налоговые правила станут распространяться на украинцев, проживающих на российском полуострове. Соответствующий законопроект готовится сейчас в Верховной раде. Его намерены принять до саммита так называемой Крымской платформы, запланированной на август.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал идею украинских властей отменить свободную экономическую зону «Крым», чтобы обложить налогами жителей полуострова.