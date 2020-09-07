Джонсон и Макрон обсудили ситуацию по делу отравления Навального

https://static.news.ru/photo/feeed9b8-f11f-11ea-8798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макарон провели беседу по телефону, в рамках которой обсудили ситуацию с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. В разговоре стороны вновь повторили ранее озвученное требование к России объяснить, как произошло отравление политика.

Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение атакой на Алексея Навального и подтвердили, что Россия обязана в срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен «Новичком», — сообщили в канцелярии Джонсона.

В разговоре Макрон и Джонсон также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом и ряд международных проблем. В частности, они согласились совместно решать миграционные проблемы: пресекать попытки мигрантов попасть в Британию, переплывая Ла-Манш на лодках.

Ещё одной темой разговора Джонсона и Микрона стала ситуация на Ближнем Востоке. Обсудили они и буксующие переговоры по торговому соглашению Британии и ЕС, пишет РИА Новости.

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось. По информации врачей немецкой клиники Charité, им удалось вывести пациента из состояния искусственной комы.