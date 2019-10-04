Двухэтажный пассажирский автобус съехал с шоссе и опрокинулся в кювет в английском графстве Девон. В результате аварии, произошедшей на трассе А385, пострадали более 10 человек.
Как
Как писал News.ru, автобус с российскими туристами перевернулся недалеко от населённого пункта Аксу в турецкой провинции Анталья. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, из которых 14 — граждане РФ. Россияне направлялись в аэропорт. Причины аварии пока остаются неизвестными.
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