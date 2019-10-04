https://static.news.ru/photo/ebc00fbe-e776-11e9-a9d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens-Christof Niemeyer/imageBROKER.com/Global Look Press

Двухэтажный пассажирский автобус съехал с шоссе и опрокинулся в кювет в английском графстве Девон. В результате аварии, произошедшей на трассе А385, пострадали более 10 человек.

Как пишет The Sun, к месту ДТП прилетели санитарные вертолёты, приехали машины скорой помощи и аварийные службы. Движение на шоссе приостановлено. Обстоятельства и причины выясняются.

Как писал News.ru, автобус с российскими туристами перевернулся недалеко от населённого пункта Аксу в турецкой провинции Анталья. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, из которых 14 — граждане РФ. Россияне направлялись в аэропорт. Причины аварии пока остаются неизвестными.