Двойника Зеленского заметили во время визита Байдена в Киев

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом

Пользователи YouTube заметили двойника президента Украины Владимира Зеленского в сюжете польской газеты Fakt о визите в Киев американского лидера Джо Байдена. Зрители в комментариях поиронизировали над ситуацией, а некоторые усомнились, что на Украину приехал настоящий Байден.

Человек, похожий на Зеленского, появляется в кадре на 33 секунде ролика, когда президенты США и Украины поднимаются по лестнице. У него та же прическа и такой же свитер, как у Зеленского. Отличается «двойник» от оригинала только камуфляжными штанами.

Почему нам показывают двух Зеленских? — задался вопросом один из комментаторов.

Второй отметил, что человек позади двух президентов «больше похоже на оригинал, чем оригинал сам по себе».

Ранее сообщалось, что у некоторых американцев появились сомнения в том, что на публичных мероприятиях выступает настоящий Байден. Основаниями для этого стали фото американского лидера, сделанные в разное время, на которых пользователи Сети нашли заметные отличия, а также одно из видео, на котором Байден не моргал в течение 17 секунд.