В США набирает обороты версия о ненастоящем Байдене

Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

В интернете пользователи из США все чаще начинают сомневаться в том, настоящий ли президент страны Джо Байден появляется на публичных мероприятиях, пишет URA.RU. Они отмечают, что между фотографиями Байдена, сделанными в разное время, есть огромная разница. На некоторых из них и вовсе кажется, что это не один и тот же человек.

Как отмечает издание, в итоге американцы начали задаваться вопросом, настоящий ли у них президент. Такие сомнения возникли после недавнего видео, на котором Байден не моргал в течение 17 секунд. Некоторые предположили, что вместо Байдена выступал его двойник или что американский лидер мог находиться под стимуляторами.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и прекрасно себя чувствует. Во время выступления в Белом доме президент США также выразил благодарность врачам, которые вели его лечение. Он добавил, что коронавирус все еще с людьми и борьба с ним имеет огромное значение.