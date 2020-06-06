Двоих немцев выгнали из Венеции за купание в канале

https://static.news.ru/photo/cc97f78c-a7d8-11ea-bc11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Wenzel-Orf/imageBROKER.com/Global Look Press

Двух немецких туристов, которые купались в венецианском Гранд-канале, оштрафовали и выдворили из Венеции городские власти.

Об этом CNN рассказал представитель полиции города. По его словам, двое мужчин — граждан Германии разделись у моста Риальто, оставили там свою одежду и прыгнули в воду. Затем они переплыли Гранд-канал и вернулись по мосту за своими вещами.

Немецких туристов оштрафовали на €350 каждого, и им пришлось временно покинуть город. Штраф является стандартным наказанием для тех, кто пытается купаться в знаменитых каналах Венеции, и не связан с ограничениями по коронавирусу. Выдворить туристов из города властям Венеции позволяет положение о поддержании общественного порядка.

За время действия карантинных ограничений вода в венецианских каналах стала чище, писал NEWS.ru.