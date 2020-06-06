Двоих немцев выгнали из Венеции за купание в канале

Двух немецких туристов, которые купались в венецианском Гранд-канале, оштрафовали и выдворили из Венеции городские власти.
Об этом CNN
Немецких туристов оштрафовали на €350 каждого, и им пришлось временно покинуть город. Штраф является стандартным наказанием для тех, кто пытается купаться в знаменитых каналах Венеции, и не связан с ограничениями по коронавирусу. Выдворить туристов из города властям Венеции позволяет положение о поддержании общественного порядка.
За время действия карантинных ограничений вода в венецианских каналах стала чище, писал NEWS.ru.
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