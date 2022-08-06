Две страны ЕС отказались сокращать потребление газа на 15%

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Польша и Венгрия выступили против сокращения потребления газа на 15%, которое ранее предложила Еврокомиссия, пишет Reuters со ссылкой на протокольный документ. Несмотря на это, Евросоюз официально принял решение в пользу сокращения потребления энергоресурса. В статье сказано, что для принятия решения требовалось простое большинство, или 15 голосов.

Евросоюз официально принял решение сократить потребление газа на 15%, несмотря на то что Польша и Венгрия выступили против, — сказано в публикации.

Венгрия с самого начала отказалась принимать предложенную меру, так как она не соответствовала национальным интересам страны.

Немецкий телеканал ARD ранее спрогнозировал Германии протесты этой зимой из-за подорожания энергоносителей и основных товаров. Журналисты указали на то, что в настоящее время в Берлине проходят акции протеста под лозунгами «Восстание» и «Гражданская война».

Такие же настроения можно наблюдать в Баварии и Саксонии, сообщают авторы сюжета. В Германии власти ожидают рецессию в экономике из-за кризиса с энергоресурсами, которые лишили конкурентного преимущества национальную промышленность.