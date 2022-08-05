ARD: Германию ждёт «гневная зима»

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Немецкий телеканал ARD спрогнозировал Германии протесты этой зимой из-за подорожания энергоносителей и основных товаров. Журналисты указали на то, что в настоящее время в Берлине проходят акции протеста под лозунгами «Восстание» и «Гражданская война». Такие же настроения можно наблюдать в Баварии и Саксонии, сообщаеют авторы сюжета.

Качество антикризисного управления федерального правительства будет решающим фактором в степени экзистенциальных опасений и, следовательно, возможных социальных протестов, — рассказал телеканалу министр внутренних дел Саксонии Шустер.

В Германии власти ожидают рецессию в экономике из-за кризиса с энергоресурсами, которые лишили конкурентного преимущества национальную промышленность.

Болгария остро нуждается в поставках российского газа, но власти опасаются оплаты в рублях, написал ранее болгарский портал Dir.bg. Отмечается, что руководство страны выражает свои опасения из-за посредника при оплате за поставки газа в лице «Газпромбанка». По словам журналистов, болгарское правительство переживает из-за процесса оплаты, когда на валютный счёт поступает оплата в валюте, банк продает её на Московской Бирже и зачисляет деньги на рублёвый счёт.