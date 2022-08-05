Dir.bg: Болгария остро нуждается в газе из РФ, но не хочет платить в рублях

Фото: Dmitrii Gusarin/Russian Look

Болгария остро нуждается в поставках российского газа, но власти опасаются оплаты в рублях, пишет болгарский портал Dir.bg. Отмечается, что руководство страны выражает свои опасения из-за посредника при оплате за поставки газа в лице «Газпромбанка». По словам журналистов, болгарское правительство переживает из-за процесса оплаты, когда на валютный счёт поступает оплата в валюте, банк продает её на Московской Бирже и зачисляет деньги на рублёвый счёт.

При этом платёжное обязательство выполнено только тогда, когда все этапы будут пройдены. В связи с этим, если в этой цепочке оплат что-то пойдёт не так, экспорт будет запрещён, — сказано в публикации.

По словам автора статьи, власти Болгарии проводят оценку рисков данной операции, прежде чем предлагать «Газпрому» новую сделку.

Глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда ранее заявил, что страна намерена сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2». Так глава ведомства прокомментировал постановление правительства России о создании нового оператора «Сахалина-2». Министр отметил, что позиция Токио не изменилась. Согласно постановлению российского правительства, будет создан новый оператор проекта «Сахалина-2» в лице ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске.