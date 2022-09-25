Дочь полковника ДНР Ольги Качуры проголосовала на референдуме

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Дочь легендарной женщины — командира армии Ольги Качуры «Корсы» — Елена Карабет проголосовала на референдуме по вопросу присоединения ДНР к России. Кадры с избирательного участка, где голосует девушка, показали «Известия».

Дочь полковника ДНР, погибшей в августе при обстреле Горловки, рассказала, что ее мать, воевавшая с 2014 года, не дождалась, к сожалению, такого важного момента в истории Донбасса, которого жители ждали очень долго. Елена Карабет отдала свой голос за присоединение к России.

Она знала, что рано или поздно мы будем в России, потому что Донбасс возвращается на Родину. И она это знала превосходно. Но она не знала, когда это будет, — сказала дочь Качуры.

По словам девушки, для всего населения Донбасса обратный путь в Россию был нелегким — его ждали все восемь лет.

Погибали наши близкие люди. Я бы объяснила, но человек, который войну не видел, ему не объяснишь, — сказала Карабет.

Ранее в Госдуме сообщили, что процедура вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может состояться 30 сентября. Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в состав России могут внести в ГД 28 сентября, их принятие и рассмотрение назначено на 29 сентября.