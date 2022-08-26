Дипломат предложил устроить проверку литовцев при въезде в Россию Поверенный РФ Рябоконь: у въезжающих в Россию литовцев можно спрашивать позицию по 13 января 1991 года

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Вид на Вильнюс

Если Литва решится ввести вопрос о статусе Крыма для въезжающих в республику россиян, Россия могла бы предъявить ответные меры к литовским путешественникам, заявил поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь, сообщает «ПРАЙМ». В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что российские таможенники могли бы опрашивать въезжающих литовцев их позицию, касательно событий, произошедших в Вильнюсе c 11 по 13 января 1991 года.

Тогда во время январских митингов состоялись боестолкновения между сторонниками восстановления независимости Литвы, военнослужащими ВС СССР и деятелями Комитета национального спасения Литовской ССР. Во время стычек советские власти использовали бронетехнику. В ночь с 12 на 13 января, в ходе штурма литовской телебашни погибли 13 человек и 140 получили ранения.

За последнее время с конца февраля весь санкционный пакет был исчерпан... Только если заставить людей надевать чепчики цвета литовского флага. Но если по-серьезному, это четкий пример агонии санкционного режима — западного, Евросоюза, Литвы... Нечего больше им предложить в эту санкционную корзину. Начинают они наполнять ее курьезными вещами, — заявил Рябоконь.

Дипломат также в шутку предположил, что анкеты, в которых россияне должны написать свое отношение к вопросу о статусе Крыма будут раздавать еще в самолетах.

Если все ответят неправильно — что, развернуть самолет? Не разрешить ему садиться? — задался вопросом Рябоконь

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил пускать в страну россиян только после ответа на вопрос «чей Крым?». Подразумевается, что они должны высказаться против проведения спецоперации на Украине и признать Крым украинским.