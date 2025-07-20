Дипломат назвал виновного в порче отношений между Москвой и Кишиневом Посол Озеров: Кишинев испортил отношения с Москвой под давлением западных стран

Ухудшение отношений между Молдавией и Россией стало результатом давления со стороны западных стран, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в интервью ТАСС. По его словам, Запад в свое время оказал поддержку правящей Партии действия и солидарности.

Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», — отметил дипломат.

Молдавия, по его мнению, считала, что связь с Евросоюзом станет гарантией процветания для страны. Однако, если смотреть на статистику, то ситуация совсем другая. Высылка российских дипломатов и другие меры только осложнили двусторонние отношения, не принеся пользы ни одной из сторон.

Охлаждение в отношениях началось после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году Кишинев выслал десятки российских дипломатов, что практически прекратило контакты на правительственном уровне. Эти действия вызывают резкую критику со стороны молдавской оппозиции.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Такое решение было принято большинством голосов на заседании комиссии под председательством Анжелики Караман.