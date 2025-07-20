Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 06:59

Дипломат назвал виновного в порче отношений между Москвой и Кишиневом

Посол Озеров: Кишинев испортил отношения с Москвой под давлением западных стран

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ухудшение отношений между Молдавией и Россией стало результатом давления со стороны западных стран, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в интервью ТАСС. По его словам, Запад в свое время оказал поддержку правящей Партии действия и солидарности.

Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», — отметил дипломат.

Молдавия, по его мнению, считала, что связь с Евросоюзом станет гарантией процветания для страны. Однако, если смотреть на статистику, то ситуация совсем другая. Высылка российских дипломатов и другие меры только осложнили двусторонние отношения, не принеся пользы ни одной из сторон.

Охлаждение в отношениях началось после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году Кишинев выслал десятки российских дипломатов, что практически прекратило контакты на правительственном уровне. Эти действия вызывают резкую критику со стороны молдавской оппозиции.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Такое решение было принято большинством голосов на заседании комиссии под председательством Анжелики Караман.

Молдавия
отношения
Запад
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Изменять недопустимо»: Лукинский о браке в 45 лет, Петросяне, «Аншлаге»
ВС России окружают Константиновку: новости СВО на утро 20 июля
ВСУ несут большие потери на одном из ключевых направлений
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 июля
Кадышеву нашли на «Миротворце»
«Записывайте»: пленный из ВСУ призвал сослуживцев сдавать своих командиров
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 июля: инфографика
Трудоголикам рассказали, какой продукт нужно есть минимум три раза в неделю
«Нанес удары»: на Западе убеждены, что Трамп изменил миропорядок
Россиянам объяснили, по каким признакам определять качественный квас
Раскрыто число сбитых за ночь беспилотников над Россией
Маск анонсировал создание детского приложения Baby Grok
«Им по барабану»: беженец рассказал о бесчинствах ВСУ в Дзержинске
Опять ливни и холод до +5? Погода в Москве и Питере 21–27 июля: чего ждать
Дипломат назвал виновного в порче отношений между Москвой и Кишиневом
Озвучено, когда начинается срок лишения водительских прав из-за нарушений
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Тульскую область
«Море зачастую обманчиво»: эксперт предупредила об опасностях при купании
«Просто рухнет»: на Западе предсказали Киеву катастрофу на фронте
Украинский суд избрал для Баскова строгую меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.