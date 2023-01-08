Die Welt: Польша пытается убедить членов НАТО радикально ослабить Россию

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Польша пытается убедить лидеров стран — членов НАТО радикально ослабить Россию с целью остановить боевые действия на Украине и добиться мира на десятки лет, рассказал в беседе с Die Welt дипломатический источник в Варшаве. По его словам, государства Европы не могут пойти на «дешевый компромисс» с Москвой и рассчитывают на то, что она «сильно проиграет».

Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России. Мы не стремимся к разрушению российского государства, но к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий. <...> Наша цель — раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешевый компромисс, — сказал собеседник издания.

По его мнению, перемирие на российских условиях лишь поставит конфликт на паузу и позволит Москве восстановить силы. По этой причине Польша намерена убедить Запад предпринять шаги, чтобы «сдержать Россию раз и навсегда».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны пока не планируют передавать Украине танки Leopard. По его словам, Варшава отказывается от таких поставок без широкой коалиции.

Премьер подчеркнул, что его страна обсуждает с правительствами других государств возможность создания такого союза. Предполагается, что его члены будут поставлять Киеву тяжелое вооружение.