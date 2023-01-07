Польша пока не планирует поставлять Киеву танки Leopard Министр Польши Моравецкий заявил, что Варшава не планирует поставлять Киеву танки Leopard

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Польша пока не намерена передавать Украине танки Leopard, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, Варшава отказывается от таких поставок «без широкой коалиции», передает РИА Новости.

Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены. Польша сама, без широкой коалиции не собирается передавать, — отметил Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что страна в настоящее время обсуждает с правительствами других государств возможность создания такой коалиции. Предполагается, что ее члены будут поставлять Киеву тяжелое вооружение.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что риторика Польши позволяет заметить желание Варшавы взять под контроль части территории Украины. При этом он уверен, что такие планы противоречат позиции НАТО и не найдут поддержки среди стран Альянса.

Полковник добавил, что поляки считают себя «великой нацией» и вспоминают, как были крупнейшим государством в Европе с сильнейшей армией. Макгрегор полагает, что Варшава намерена вернуть былое величие при помощи захвата территорий, которые входили когда-то в состав Речи Посполитой.