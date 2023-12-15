Депутат взорвал три гранаты в сельсовете на западе Украины МВД Украины: в Закарпатье депутат взорвал три гранаты на заседании сельсовета

Фото: t.me/UA_National_Police

Один из депутатов во время заседания сессии подорвал три гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе Украины, сообщило МВД страны. В результате происшествия 11 человек пострадали.

На Закарпатье в здании Керецьковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник, еще 11 человек ранены, — уточнило ведомство.

Поданным МВД, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия срочно прибыли криминалисты, взрывотехники и следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также в Сети появились кадры произошедшего. На видео депутат зашел в комнату, где проводилось заседание, во время активной дискуссии присутствующих. Мужчина что-то сказал коллегам, а после бросил на пол боеприпасы.

Ранее неизвестный мужчина бросил боевую гранату в толпу в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала SHOT, в результате взрыва пострадали три человека, они получили осколочные ранения. Региональное управление МВД России ввело план «Перехват». Инцидент произошел в станице Новомалороссийской, отмечают источники канала. Мужчина бросил боеприпас в людей, приехавших к нему, чтобы разрешить бытовой конфликт.