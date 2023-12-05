Мужчина подорвал гранатой троих человек в Краснодарском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный мужчина бросил боевую гранату в толпу в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в результате взрыва пострадали три человека, они получили осколочные ранения. Региональное управление МВД России ввело план «Перехват», нападавшего ищут, утверждают источники. Предполагается, что мотивом подозреваемого стал бытовой конфликт.

Конфликт произошел в станице Новомалороссийской, отмечают источники канала. Мужчина бросил боевую гранату в троих человек, приехавших к нему, чтобы разрешить бытовой конфликт. В результате они получили осколочные ранения, сам нападавший скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции, пострадавшие находятся в больнице с осколочными ранениями.

Как сообщалось ранее, в Москве ученик третьего класса принес в школу боевую гранату, которую он украл у своего отца. Ребенка с опасным предметом заметили сотрудники школьной администрации. В ходе осмотра квартиры отца школьника полицейские обнаружили у него большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе немецкие гранаты и мины. По факту случившегося проводится проверка.