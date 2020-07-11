Депутат Верховной рады: Зеленский нарушил ещё одно обещание

https://static.news.ru/photo/0467fd4e-c357-11ea-9486-fa163e074e61_660.jpg Вадим Рабинович Фото: vadim.rabinovych.1/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил ещё одно, данное между первым и вторым туром выборов. На этот раз речь идёт о пользовании главой государства правительственными резиденциями. Об этом в телевизионном эфире сообщил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Вадим Рабинович.

Зеленский, в свою очередь, имеет полное право жить на территории государственных резиденций. Однако во время выборов он говорил, что не будет этого делать. По словам президента, там будут жить дети.

Как отметил депутат, у Зеленского закончился период «романтический юности». После этого украинский лидер понял, что на дачах жить лучше самому, чем предоставлять эту возможность детям.

Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Вот эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла. В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это всё для экскурсий, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее стало известно, что Зеленский был вынужден продать свой дом в селе Иванковичи в Киевской области и переехать в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Как передавал NEWS.ru, внефрационный депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза после затопления стадиона «Южный» в Одесской области назвал президента страны Владимира Зеленского «бедоносцем».

По словам парламентария, спортивную арену затопило сразу после визита главы государства. Берёза рассказал, что Зеленский приехал на стадион и расхвалил себя и свою команду. Он, как отметил депутат, сказал, каким хорошим вышло сооружение, после чего сразу уехал.