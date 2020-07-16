Депутат Рады показал зад в телекамеру и разгневал украинцев

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Украинские интернет-пользователи взорвались негодованием в адрес депутата Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Николая Тищенко. Тот исполнил перед телекамерой тверк, активно размахивая пятой точкой.

Политик и по совместительству ресторатор является главой киевской городской партийной организации. Он также собирался стать мэром Киева, сообщают argumenti.ru. На эмоциональный танец его вдохновила композиция Насти Каменских «Хочу попу как у Ким».

Танец стал частью интернет-шоу «Караоке на колёсах». Действие проходит в автомобиле, в котором едут ведущий и приглашённые звёзды. Они беседуют о жизни и попутно перепевают известные песни.

Выпуск появился ещё в мае. Однако буря возмущений разразилась только сейчас, когда именно этот десятисекундный фрагмент программы разместил в YouTube один из пользователей. Украинцы в комментариях назвали происходящее в кадре позором и отметили, что танец олицетворяет всё происходящее в стране. Некоторые и вовсе потребовали забрать у политика депутатский мандат.

«Караоке на колёсах» — украинская адаптация американского шоу Carpool Karaoke. В разное время гостями оригинальной программы были Джастин Бибер, Бритни Спирс, Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers, Дженнифер Лопес, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Мишель Обама и множество других. В США со знаменитостями поёт британский актёр и телеведущий Джеймс Корден, шоу также выходит в телеэфире. На Украине ведущим является Вячеслав Дёмин.

нынешняя ситуация — далеко не первое общественное обсуждение депутата Тищенко. Ранее, как писал NEWS.ru, он назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС праздником и призвал не забыть поздравить ликвидаторов катастрофы.