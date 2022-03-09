«Дельтакрон»-штамм коронавируса выявлен в Европе

Всемирная организация здравоохранения обнаружила штамм коронавируса «дельтакрон» в ряде европейских стран, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, слова которой приводит РИА Новости. Она добавила, что уровень заражения данной разновидностью COVID-19 находится на низком уровне.

Штамм «дельтакрон» был выявлен во Франции, Нидерландах и Дании. Но пока был выявлен очень низкий уровень заражений этим штаммом, — сказала она.

Керкхове добавила, что «дельтакрон» возник при объединении подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2, он уже обсуждался специалистами ВОЗ на встрече 7 марта.

Ранее стало известно, что учёные обнаружили как минимум три варианта «дельтакрона». Этот гибрид может сочетать в себе способность быстро размножаться и сильнее поражать лёгкие. Официальных подтверждений появления данного штамма тогда не было, но предполагалось, что такой гибрид отличается меньшей устойчивостью и жизнеспособностью, чем другие варианты COVID-19.