ЦИК Украины попросил Донецк и Луганск оценить возможность провести выборы

Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к руководству Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных на подконтрольных Киеву территориях. Местные выборы намечены на март 2022 года. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей. В таких условиях решение о возможности проведения выборов решают областные военно-гражданские администрации.

ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года, — сообщили в избирательной комиссии.

В последний раз местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года. На территории Донецкой и Луганской областей голосование при этом было отменено в 18 общинах, контролируемых Киевом.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что украинские граждане смогут проголосовать на референдуме по Донбассу только на территории, подконтрольной Киеву. Для жителей Донецкой и Луганской народных республик участие предусмотрено законом о всеукраинском референдуме и будет организовано по примеру выборов, которые предусматривают выезд на территорию Украины.