В Верховной раде назвали условия участия в референдуме по Донбассу

Украинские граждане смогут проголосовать на референдуме по Донбассу только на территории, подконтрольной Киеву. Для жителей Донецкой и Луганской народных республик участие предусмотрено законом о всеукраинском референдуме и будет организовано по примеру выборов, которые предусматривают выезд на территорию Украины, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Трансляцию брифинга вёл телеканал «Рада».

Отвечая на вопрос о том, не будет ли референдум о Донбассе противоречить украинскому законодательству, запрещающему выносить на голосование вопросы территориальной целостности, Стефанчук заявил , что всё будет зависеть от формулировки вопроса.

Я думаю, что для каждого гражданина, который может иметь такое волеизъявление, будут созданы все условия, как это осуществлялось во время выборов, тот же механизм, — сказал спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Он также сообщил о возможности проведения прямых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, это направление поддерживают европейские и американские партнёры.

Заявление украинского лидера о референдуме раскритиковала депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун. По её мнению, за два с половиной года пребывания у власти президент Украины не предложил ни одной конкретной стратегии по разрешению кризиса в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал идею референдума по Донбассу внутренним делом Украины, отметив, что урегулировать конфликт можно лишь путём установления прямых контактов Киева с самопровозглашёнными республиками.