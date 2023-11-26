«Чрезвычайное положение»: в Германии начался серьезный кризис Премьер Баварии Зедер: ФРГ столкнулась кризисом в вопросе госбюджета

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Правительство ФРГ не может ничего сделать с «дырой» в государственном бюджете страны, заявил глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Правящая коалиция Германии не имеет плана действий, в результате чего страна очутилась в состоянии серьезного кризиса, передает слова политика Welt.

Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто же это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве, — сказал Зедер.

Ранее сообщалось, что в настоящее время правящая коалиция Германии всеми силами пытается «залатать дыру» в бюджете, возникшую из-за решения Конституционного суда ФРГ лишить правительство ФРГ €60 млрд. Потеря инвестиционных средств создает угрозу замедления экономического роста страны. Политики допускают, что правительству придется сократить расходы.

В связи с этим Германия может лишить Украину финансовой помощи. Ранее Бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год. В данный проект были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Киева, в частности, один из пунктов государственного бюджета, который так и не удалось утвердить, касался удвоения финансовой помощи до €8 млрд в 2024 году.