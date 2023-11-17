«Дыра» в бюджете Германии может оставить Украину без финансовой помощи Reuters: ФРГ приостановила обсуждение законопроекта о выделении помощи Украине

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В данный проект были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Украины. Причиной приостановки его обсуждения стало решение Конституционного суда Германии, лишившее правительство ФРГ €60 млрд.

По словам источника агентства, в настоящее время правящая коалиция Германии всеми силами пытается «залатать дыру» в бюджете, возникшую из-за решения Конституционного суда ФРГ. Потеря инвестиционных средств создает угрозу замедления экономического роста страны. Политики допускают, что правительству страны придется сократить расходы. Один из пунктов государственного бюджета, который так и не удалось утвердить, касается удвоения финансовой помощи Украине до €8 млрд в 2024 году.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства страны. Он не предусматривает выделения средств на финансовую поддержку Украины и Израиля. Автором проекта стал политик Майк Джонсон, заявивший, что вопросы поддержки Киева и Тель-Авива должны обсуждаться отдельно от бюджета.