Число жертв COVID-19 в Приднестровье возросло до 15 человек

https://static.news.ru/photo/e075a866-846b-11ea-84b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx /Ipa/Global Look Press

Количество умерших в результате заражения коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 15 человек.

В инфекционном госпитале скончалась 43-летняя женщина, у которой в начале апреля был диагностирован COVID-19. У пациентки была хроническая почечная недостаточность и она нуждалась в гемодиализе. Некоторое время назад состояние женщины ухудшилось, её перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти пациентку медикам не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный оперативный штаб.

Всего в республике выявлено 327 случаев заражения. Лечение проходят 295 человек, 17 пациентам удалось победить болезнь.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели – свыше 697 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 52,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,9 тысячи человек, умерли – 462.

Ранее NEWS.ru писал, что в Молдавии увеличили до 24 апреля срок карантина из-за пандемии коронавируса. При этом в правительстве отметили, что нерабочими могут быть объявлены и последующие дни.