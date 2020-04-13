В Молдавии увеличили число нерабочих дней из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/d45c3af4-7d9f-11ea-8724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Bachmeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил о продлении карантина ещё на одну неделю. Нерабочие дни продлятся в стране до 24 апреля.

Мы продлеваем действующий режим. После Пасхи нерабочими объявлены дни с 21 по 24 апреля, — заявил политик.

Он также добавил, что выходные могут быть продлены и после окончания этого срока.

В стране был введён режим чрезвычайной ситуации 17 марта 2020 года. Его продолжительность составляет 60 дней. На сегодняшний день в Молдавии выявлено более 1700 человек, которые заражены коронавирусом. От болезни скончались 35 пациентов. Первая смерть была зафиксирована 18 марта 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Молдавия закрыла авиасообщение с ЕС.