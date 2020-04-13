В Молдавии увеличили число нерабочих дней из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил о продлении карантина ещё на одну неделю. Нерабочие дни продлятся в стране до 24 апреля.
Мы продлеваем действующий режим. После Пасхи нерабочими объявлены дни с 21 по 24 апреля, — заявил политик.
Он также добавил, что выходные могут быть продлены и после окончания этого срока.
В стране был введён режим чрезвычайной ситуации 17 марта 2020 года. Его продолжительность составляет 60 дней. На сегодняшний день в Молдавии выявлено более 1700 человек, которые заражены коронавирусом. От болезни скончались 35 пациентов. Первая смерть была зафиксирована 18 марта 2020 года.
Как ранее информировал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Молдавия закрыла авиасообщение с ЕС.
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