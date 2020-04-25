Число заражённых COVID-19 французов достигло 124 тысяч

https://static.news.ru/photo/31bbcb84-8718-11ea-b702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Около 124 тысяч жителей Франции заразились коронавирусом нового типа (COVID-19) за всё время наблюдений.

Жертвами инфекции стали свыше 22 тысяч граждан, передаёт РИА Новости. За последние сутки недуг выявили у 1537 пациентов, умерли 369 жителей республики.

Количество летальных исходов во Франции в период с 1 марта по 13 апреля увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основной рост пришёлся на регионы, наиболее пострадавшие от пандемии.

В 2019 году за первую половину весны скончались 75 100 человек, в 2020 году — 93 839 человек. По сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года, когда умерли 83 108 человек, смертность возросла на 13%.

В первой половине марта 2020 года ежедневно во Франции умирали в среднем 1780 человек, во второй половине месяца — 2210 человек. В период с 1 по 6 апреля каждый день умирали в среднем 2610 человек, с 7 апреля этот показатель снизился до 2300 человек.

13 апреля лидер Франции Эммануэль Макрон продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В республике действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая, как и все торговые точки, кроме заведений общественного питания, писал NEWS.ru.