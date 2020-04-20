Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 5710 человек

Положительные результаты теста на COVID-19 на Украине получил 261 человек за минувшие сутки.
Таким образом, общее число заболевших в стране составляет уже 5710, из них от осложнений течения болезни скончался 151 человек. Врачам удалось вылечить 359 пациентов с коронавирусом,
Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.
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