Европа

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 5710 человек

09:49, 20 апреля 2020
Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Положительные результаты теста на COVID-19 на Украине получил 261 человек за минувшие сутки.

Таким образом, общее число заболевших в стране составляет уже 5710, из них от осложнений течения болезни скончался 151 человек. Врачам удалось вылечить 359 пациентов с коронавирусом, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.

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