Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 5710 человек

https://static.news.ru/photo/e163953c-82d4-11ea-92b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Положительные результаты теста на COVID-19 на Украине получил 261 человек за минувшие сутки.

Таким образом, общее число заболевших в стране составляет уже 5710, из них от осложнений течения болезни скончался 151 человек. Врачам удалось вылечить 359 пациентов с коронавирусом, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.