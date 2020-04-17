Рост заболевших COVID на Украине связали с походами в церковь 12 апреля

https://static.news.ru/photo/c9915a42-8221-11ea-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен в том числе тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений, — сказал он на брифинге.

Степанов отметил, что рост симптомов «был на четвертый-пятый день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19». В то же время Степанов отметил, что ещё одной причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований.

По данным на 19 апреля, на Украине лабораторно подтверждено 5449 диагнозов COVID-19 (+343 за сутки). Из них в 141 случае болезнь завершилась летальным исходом, 347 пациентов выздоровели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал о ситуации с заболевшими коронавирусом в Киево-Печерской лавре. COVID-19 там заболели более 100 человек. В обители уже скончались три насельника. В монастыре работают мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. С 13 апреля лавра закрыта на карантин.