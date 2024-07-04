Чешскому наемнику ВСУ предъявили серьезные обвинения в Праге Наемника ВСУ из Чехии судят в Праге за незаконную службу и мародерство

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Наемник ВСУ из Чехии Филипп Симан стал фигурантом дела о незаконной службе и мародерстве в Праге, сообщает České noviny. Прокурор Мартин Биле заявил, что 27-летний Симан в качестве наемника отправился на Украину без разрешения на участие в боевых действиях в составе иностранной армии.

Обвинительное заключение гласит, что он неоднократно во время службы присваивал ценности местных жителей и солдат, в том числе брендовые солнцезащитные очки, золотые и серебряные слитки, драгоценности и планшет. Симан отверг обвинения в суде.

Обвиняемый заявил, что ему «разрешили взять» слитки, на украденном планшете якобы имелась секретная информация а золотое кольцо и ценности он назвал сувенирами, которые «напоминали» ему о былых временах. За незаконную службу Симана могут осудить на пять лет лишения свободы, за мародерство чеху грозит еще большой срок.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал о ликвидации в зоне проведения СВО двух наемников украинской армии из Шри-Ланки. Речь шла об Эндрю Рэнише Хьюэдже и Эндрю Джеймсе Энди. Первый иностранец был ликвидирован в районе Артемовска в декабре 2023 года, о втором достоверно неизвестно.