Чернокожего активиста арестовали за попытку ограбить Лувр

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В Париже арестовали активиста конголезского происхождения Эмери Мвазулу Дьябанзу, который в рамках своей акции в Лувре взял экспонат и пошёл с ним по залам.

По данным издания Le Point, при этом он критиковал на камеру колониализм.

Мы пришли вернуть то, что нам принадлежит. Я пришел за тем, что было украдено из Африки, во имя нашего народа, во имя нашей матери — Африки, — говорил он.

По словам представителей музея, активист снял с постамента не африканскую статую, а индонезийскую — изделие было вывезено с острова Флорес в конце XVIII века.

Неделей ранее мужчина выплатил штраф после попытки ограбления музея на набережной Ке Бранли. Тогда суд не стал лишать его свободы, прислушавшись к защите активиста, которая утверждала, что это было не ограблением, а акцией протеста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 11 октября парижские активисты природозащитного движения «Восстание против вымирания» свесили с ограждения первого яруса Эйфелевой башни плакаты с призывом к противодействию. Акция состоялась в рамках манифестации за заботу об окружающей среде.