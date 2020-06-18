Черногория начала высылку сербских священников

https://static.news.ru/photo/4210ba26-b17a-11ea-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Черногорско-Поморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) заявила, что власти Черногории начали процесс депортации священников, не вошедших в самопровозглашённую автокефальную церковь.

По информации митрополии, архиерейского наместника Сашу Янича обязали покинуть страну до 26 июня, обвинив в работе без разрешения – священник служил в храме святого Георгия в городе Плевля. Предупреждение о депортации также получил протоиерея Синиша Смилич – гражданин Боснии и Герцеговины.

Как сообщает РИА Новости, решения пограничной полиции Черногории последовали за протестами представителей СПЦ против закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который православные иерархи посчитали подготовкой к изъятию собственности в пользу непризнанной Черногорской автокефальной церкви. Протестный крестный ход в ночь на понедельник возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

Сербский президент Александр Вучич на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым призвал Москву защитить интересы СПЦ и всего православного населения на Балканах.

В мае против епископа Будимлянско-Никшичского Иоанники и семерых подчинённых ему священников возбудили уголовное дело за организацию служб во время карантинных ограничений в Черногории, писал NEWS.ru.