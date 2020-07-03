Чехия призвала быстро расширить Шенгенскую зону на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/add4b6fe-bd2d-11ea-be4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Евросоюз должен быстро расширить Шенгенскую зону на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Политик сделал заявление по итогам переговоров с главами кабминов государств Вышеградской четвёрки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) в Варшаве. Мероприятие состоялось 3 июля 2020 года.

Речь не идёт о расширении Евросоюза, но я думаю, мы должны очень быстро принять некоторые страны в шенгенскую зону, — цитирует его РИА Новости.

По мнению чиновника, мера необходима, чтобы Европа быстро вышла из кризиса. Накануне Национальное агентство Италии по туризму сообщило о возможностях для путешествия по стране. По данным ведомства, на территорию государства могут свободно приехать все граждане государств, входящих в Европейский союз или Шенгенскую зону. Также приехать могут жители Соединённого королевства, Монако, Ватикана, Сан-Марино и Андорры.

Ограничения на въезд установлены для граждан Алжира, Австралии, Канады, Японии, Грузии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Эти люди могут посетить Италию, однако им придётся соблюдать карантин в течение 14 дней. Жителям других стан въезд закрыт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз утвердил перечень стран, для которых он открывает свои границы. В список не вошли США, Бразилия и Россия из-за эпидемиологической ситуации в этих странах. С 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны могут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Всего 14 стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Это касается США и Бразилии, которые входят в топ-3 стран по числу выявленных случаев заражения.

Он также заявил, что пока не знает, когда откроются российские границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно. Кроме того, дипломат прокомментировал попытки россиян выехать за границу через территорию Белоруссии. По его словам, правительство не может «запретить людям пользоваться этой возможностью», однако при принятии подобных решений нужно пользоваться здравым смыслом.