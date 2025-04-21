«Чего хотел добиться?»: Медведчук указал на новую проблему Зеленского Медведчук: Зеленский поссорился с Китаем и лишается поддержки Британии

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ослабил позиции своей страны, поссорившись с Китаем, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на «Смотрим.ру». При этом Киев из-за выходок главы государства еще и лишается поддержки Лондона, добавил политик.

Зеленский поссорился не только с бывшими коллегами, но и с Китаем, позиция которого Киеву очень важна. <...> Таким образом, к дипломатическим скандалам Зеленского прибавляется еще и китайский. Вопрос: а чего нелегитимный этим хотел добиться? Просто напакостить? Так он в очередной раз ослабил позиции Украины, — написал Медведчук.

Политик пояснил, что Зеленский безосновательно обвинил КНР в поставках вооружений России, что Пекин решительно отверг. Кроме того, он ввел санкции против ряда китайских компаний.

Что касается Британии, то даже там о Зеленском меняют мнение, а местные СМИ уже не стесняются изображать его в качестве диктатора, утверждает Медведчук. По его словам, президент Украины «надоел даже Лондону», это означает для него лишение последних опор поддержки.

Ранее журнал Economist сообщал, что политическая ситуация вокруг украинского руководства продолжает обостряться. Внутреннее сопротивление власти Владимира Зеленского растет, отметили журналисты. В то же время западные союзники также начинают сомневаться в демократичности методов управления политика, добавили в издании. Так, как минимум две влиятельные политические силы на Украине открыто выступают против нынешней власти, при этом аналитики не уточнили, какие именно.