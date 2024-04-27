Частный детектив перечислил хитроумные уловки мужей-изменников Daily Mirror: названы самые оригинальные уловки мужей-изменников

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Частный детектив из Великобритании Леон Харт в беседе с Daily Mirror рассказал об оригинальных уловках, на которые идут изменяющие женам мужья. Мужчина работает уже 15 лет и уже вывел на чистую воду более пяти тысяч изменников.

Одного мужчину заподозрили в измене жене, на которой он был женат 50 лет. У них было трое детей и семь внуков. Понаблюдав за ним, мы выяснили, что он жил с еще одной женщиной в той же деревне, — сообщил Харт.

Неверный муж признался, что роман на стороне начался примерно в то же время, когда он вступил в официальный брак. Мужчина имел от любовницы двоих детей и троих внуков.

В еще одном случае состоятельного мужчину заподозрили в изменах из-за регулярных отлучек «по делам». Детектив выяснил, что изменник имел сразу три семьи, которые жили на разных островах. Мужчина перемещался между ними на вертолете и старался уделять семьям равное время.

Другой изменник говорил жене, что отправляется играть в гольф, но на поле прятал телефон в кусты и ехал на встречу с любовницей в отель. Так данные геолокации показывали, что во время измены муж якобы играл в гольф.