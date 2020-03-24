https://static.news.ru/photo/dcf14836-6dae-11ea-8745-fa163e074e61_660.jpgМартти Ахтисаари Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press
Экс-президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари сдал анализ на наличие коронавирусной инфекции в организме, он оказался положительным. Об этом сообщила канцелярия действующего главы государства Саули Ниинистё.
Заражение было подтверждено в понедельник, 23 марта. Президент Ахтисаари чувствует себя хорошо, учитывая ситуацию, — цитирует Reuters её заявление.
В Финляндии от COVID-19 скончался один пациент, всего выявлено около 700 заражённых, в их числе и супруга Ахтисаари Ээва. Пара посетила концерт в Доме музыки в Хельсинки, посвящённый 8 Марта, после которого телеканал МТВ3 сообщил о нескольких заразившихся коронавирусом на этом мероприятии, писал NEWS.ru.