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Россиянка Ольга Ландышева, которая проживает в Испании, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране. По её словам, общество оказалось в условиях войны. В стране ежедневно умирают пожилые и молодые. Следующей на очереди в этой «мясорубке», по её словам, станет Россия.

Мы как на войне. У нас весь медперсонал подвержен инфекции, и они на первой линии фронта. У нас медсёстры уже умирают. У нас умерло подряд двое полицейских. Им было 38...