https://static.news.ru/photo/4f0a22fc-e36d-11e9-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Юрий Луценко Фото: Юрій Луценко/facebook.com

Юрий Луценко, ранее занимавший должность генерального прокурора Украины, покинул страну после того, как рассказал о давлении со стороны личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Его пресс-секретарь заявила, что отъезд начальника был давно запланирован и никак не связан со скандалом вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

По словам Ларисы Сарган, в Соединённом Королевстве Луценко будет изучать английский язык.

Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находится за пределами Украины, — сообщила Сарган « Украинским новостям ».

Ранее Луценко в интервью Los Angeles Times признался, что отказывался заводить дело против бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена и его сына. Он говорил давившему на него Джулиани, что не может начать расследование только в связи с интересом с американской стороны, писал News.ru.

В Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения.