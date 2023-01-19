Будапешт призвал Киев прекратить зверства против венгров в Закарпатье

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер осудил происходящее в городе Мукачево Закарпатской области Украины, призвав Киев прекратить антивенгерские акции. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он также заявил о необходимости восстановления стабильности в регионе.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в Twitter заявил, что в школах Закарпатской области, где проживает венгерская диаспора, выявили проблемы при обучении детей на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, со зданий общеобразовательных учреждений в Мукачево и местных селах сняли флаги Венгрии, а также отстранили от работы нескольких руководителей школ, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья.

Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние, — сообщил Менцер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал пропагандой рассуждения о намерении Венгрии вернуть Закарпатье. Он исключил даже теоретическую возможность разговоров об этом со стороны Будапешта.