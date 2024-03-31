Буданов назвал главный недостаток подразделений РДК Буданов: подразделения РДК не смогут дойти до Москвы

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Киеву очень выгодны действия боевиков «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил в беседе с телеканалом «Рада» глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Однако он подчеркнул, что подобные подразделения могут действовать только в приграничных зонах, «дойти до Москвы» они не смогут.

По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте, — сказал Буданов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семь сторонников РДК. Все они являются жителями Москвы. По информации спецслужбы, задержанные пытались создать ячейку террористической организации и поддерживали связи с украинскими кураторами: обсуждали нападения на представителей российских правоохранительных органов и военнослужащих.

До этого Дзержинский суд Петербурга отправил в следственный изолятор до 27 апреля трех участников ячейки РДК. Их обвиняют в терроризме. Задержанные в Северной столице подозреваемые планировали отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью для бойцов батальона «Эспаньола».