Британским чиновникам запретили называть Россию враждебным государством Times: МИД Британии запретил называть РФ, КНР и Иран враждебными государствами

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Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам называть Россию враждебным государством, сообщила газета The Times. Нововведение также распространяется на Китай и Иран.

Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, — говорится в материале.

По информации издания, таким образом страна рассчитывает улучшить дипломатические отношения с названными странами. Словосочетания «враждебное государство» и «враждебная государственная деятельность» предлагается заменять на «враждебные акторы».

Ранее Великобритания обратилась к Москве с просьбой отменить приостановку статей налоговой конвенции. Речь идет о документе с названием «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества», который был подписан Москвой и Лондоном в 1994 году.

Указ о приостановке действий налоговых статей подписал президент РФ Владимир Путин 8 августа. Решение остается в силе, пока указанные в документе 38 государств не устранят нарушения экономических и других интересов России.