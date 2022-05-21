Британский наемник рассказал о дефиците оружия и бронежилетов на Украине Военный наемник из Британии Мэттью Робинсон: иностранцы сталкиваются на Украине с нехваткой оружия и медпомощи

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Военный наёмник из Великобритании Мэттью Робинсон рассказал, что иностранцы сталкиваются на Украине с нехваткой оружия, бронежилетов, боеприпасов и медицинской помощи, пишет издание Irish Times. Он добавил, что многим «солдатам удачи» приходится покупать большую часть вооружения.

Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема, — подчеркнул наемник.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Ранее за эту инициативу проголосовал 51 американский сенатор.

19 мая американский сенат одобрил предоставление Киеву военной и гуманитарной помощи на сумму в $40 млрд. Таким образом, Украина получит передовые системы вооружения, в частности ЗРК Patriot, а также артиллерию дальнего действия.

В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Киеву включает 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц.