Британских военных в Эстонии напугали российскими дронами Times: британских военных предупредили о слежке российских дронов за их данными

Фото: МО РФ

Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что российские беспилотники способны украсть данные с их смартфонов, в связи с этим для военных ввели строгие правила пользования интернетом и связью, пишет Times. По данным издания, речь идет о дронах, которые оснащены электроникой наблюдения, а также портативными телефонными антеннами.

Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств личные контактные данные близких, — говорится в публикации.

Эстонским военным во время маневров отдавали приказ прыгать в воду с целью убедиться, что у них нет с собой смартфонов и они следуют строгим правилам запрета на связь. Один из бойцов британской армии рассказал, что больше всего военные опасаются за утечку данных геолокации, а также информации с мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что Швеция впервые с момента вступления в НАТО оказала поддержку Вооруженным силам США на военных учениях Immediate Response 24. Проходившие на территории королевства мероприятия являлись частью еще более масштабных учений Альянса — Steadfast Defender 24. Их задача заключалась в проверке возможности переброски войск из Северной Америки в Северную Европу.