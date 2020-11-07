Британские власти закрыли въезд из Дании из-за коронавируса у норок

https://static.news.ru/photo/b51fb82c-20e8-11eb-966b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании после вспышек коронавируса на датских фермах по разведению норок.

По словам министра транспорта страны Гранта Шэппса, решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан.

Обеспечение безопасности британцев останется нашим главным приоритетом, — подчеркнул он.

Ограничения начали действовать с 04:00 7 ноября.

Накануне Данию включили в перечень стран, по прибытии из которых в Британию нужно проходить обязательный двухнедельный карантин. Это решение сразу же вступило в силу. Обладатели страны гражданства и вида на жительство по-прежнему могут вернуться в Соединённое Королевство. Они, так же как и те, кто вернулся из Дании в последние две недели, и их семьи, должны в течение 14 дней находиться на строгой самоизоляции. Кроме того, с ними свяжется управление Национальной службы здравоохранения, которое отслеживает контакты.

В отличие от приезда в Великобританию из других стран никаких исключений из правил для прибывших из Дании нет, — подчеркнул представитель британского Минтранса.

Таким образом, ограничения касаются даже дипломатов. Пересмотр новых мер будет проводиться еженедельно, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что решение правительства Дании истребить всех норок в стране, чтобы избежать распространения мутировавшего коронавируса, вызвало противоречивую реакцию в мире. Возле датского посольства в Москве прошла акция против этой меры.

В Дании зафиксировано 214 случаев передачи вируса от норки к человеку. Во избежание возможных тяжёлых последствий власти намерены уничтожить 17 млн животных на всех норковых фермах страны.