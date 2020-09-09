Британские власти ужесточают меры против коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране ужесточаются ограничения, введённые из-за коронавируса. Новые требования вступят в силу с 14 сентября.
Об этом он объявил на пресс-конференции,
Теперь всем необходимо помнить «правило шести»: если вы начиная с понедельника будете собираться компаниями из более чем шести человек, это будет означать, что вы нарушаете закон, — подчеркнул политик.
Общественные заведения, такие как пабы, должны будут в обязательном порядке фиксировать контактные данные всех посетителей, что должно помочь отслеживать распространение COVID-19. Кроме того, могут сократиться часы работы баров, так как молодые люди являются основными разносчиками вируса.
В ближайшее время Министерство образования также опубликует новые рекомендации для университетов, которые начинают работу в сентябре. Джонсон попросил студентов строго следовать правилам социального дистанцирования. Кроме того, глава правительства не исключил, что власти могут отложить открытие конференц-центров и стадионов.
Эти меры не означают нового локдауна, эти меры направлены на то, чтобы избежать нового локдауна, — заключил он.
В настоящий момент в Великобритании было зафиксировано 355 219 случаев заражения, 2659 из которых выявили за последние сутки.
Ранее, как писал NEWS.ru, в России были
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