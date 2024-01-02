«Абсолютный кошмар»: в Британии заявили о всплеске чесотки Guardian: всплеск заболевания чесоткой произошел в Великобритании

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всплеск заболеваемости чесоткой случился в Великобритании в связи с дефицитом соответствующих лекарств, сообщила газета The Guardian. Дерматологи называют возникшую ситуацию «абсолютным кошмаром», добавляя, что, как правило, больше всего случаев регистрируется в домах престарелых и студенческих общежитиях.

Дерматологи, которые поговорили с Guardian, заявили, что ситуация стала «абсолютным кошмаром» <...>. Серьезную озабоченность вызывает распространение чесотки в домах престарелых, общежитиях университетов и других коммунальных учреждениях. Это значительно затрудняет лечение. Если хоть один человек не будет вылечен полностью, все могут быть повторно инфицированы, — говорится в статье.

В частности, на севере королевства было зафиксировано в два раз больше заболевших чесоткой, чем обычно. Нехватка лекарств, в свою очередь, является следствием нарушения логистических цепочек из-за конфликта на Украине, говорится в материале.

В Нидерландах тем временем зафиксирован всплеск заболеваемости детей пневмонией. На 100 тысяч несовершеннолетних приходится 137 инфицированных пациентов. Причины подобного развития ситуации специалисты еще не выявили.