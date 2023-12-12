Заболеваемость пневмонией среди детей резко выросла в Нидерландах

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В Нидерландах выявили всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонии среди детей, сообщил представитель Национального института здравоохранения страны (RIVM) Харальд Вихгел. При этом, по его словам, которые приводит РИА Новости, ситуация не вызывает беспокойства, специалисты изучают причины произошедшего.

Мы наблюдали рост числа случаев заражения пневмонией среди детей в Нидерландах. <...> Намереваемся проанализировать соответствующие образцы в лабораториях. Пока у нас нет объяснения, почему это происходит, — пояснил Вихгел.

Он уточнил, что на прошлой неделе в Нидерландах на 100 тысяч детей в возрасте 5–14 лет приходилось 137 пациентов с микоплазменной пневмонией. Неделей ранее было 112 заболевших. При этом пик заражений пришелся на середину ноября, добавил Вихгел.

Представитель RIVM заверил, что ситуация с пневмонией в Нидерландах не вызывает тревоги. Результаты исследований ожидаются в начале следующего года, подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в 3,6 раза по сравнению с показателями допандемийного периода. Так, за первые 10 месяцев 2023 года этот показатель достиг 26,6 на 100 тысяч населения.

До этого в ведомстве заверили, что ситуация по кори и коклюшу в России контролируемая. Наблюдаемый прирост заболеваемости связан с возвращением к эпидемиологическим показателям после снятия санитарных ограничений на фоне коронавирусной пандемии.