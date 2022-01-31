Британия утвердила помощь Киеву на $118 миллионов на «энергонезависимость»

Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $118 миллионов на поддержку «энергетической независимости», сообщила пресс-служба премьер-министра страны. Несколько фондов, в том числе британский фонд Good Governance Fund, помогут снизить зависимость Украины от энергетических поставок из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму £88 млн для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины, — сказано в пресс-релизе.

«Газпром» сократил на 55% поставки газа в Европу через Украину в период с 1 по 9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объём среднесуточных поставок упал до 54 миллионов кубических метров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок. Тем не менее глава правительства отметил, что Россия представляет серьёзную угрозу для страны.

Он добавил, что в настоящее время Москва оказывает давление на экономику Украины. При этом он высоко оценил поддержку западных партнёров, готовых противодействовать России с помощью экономических санкций.