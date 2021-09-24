Британцы потребовали нанести по Китаю предупреждающий ядерный удар

Читатели британского издания Daily Mail предложили Лондону нанести предупреждающий ядерный удар по Китаю из-за слов бывшего посла КНР при ООН Ша Цзукана, который призвал Пекин к отказу от политики неприменения ядерного оружия.

Мы должны первыми нанести по ним массированный удар, — заявил пользователь Amiga1.

Юзер под ником MIDATL в качестве «ответа» Пекину предложил перестать покупать китайскую продукцию.

У меня такое чувство, что мне нужно забрать семью из Сиднея. Если что-то пойдёт не так, то он станет первой целью, — выразил опасения австралиец Nelllakam.

Были и те, кто считает, что Великобритании также стоит увеличить свой ядерный арсенал, чтобы противостоять Китаю.

Неважно, кто запустит бомбу первым, в такой войне не будет победителей, — резюмировал читатель из Ньюкасла.

Ранее бывший посол КНР при ООН Ша Цзукан заявил, что Китай обеспокоен растущим присутствием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также военным партнёрством AUKUS при участии Соединённых Штатов, Австралии и Великобритании. Дипломат сообщил, что Пекин «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара».

Он призвал китайские власти проводить ещё более жёсткую политику в отношении США. По словам экс-посла, Пекин обязан пересмотреть политику применения ядерного оружия лишь в качестве «возмездия» на фоне экспансии Соединённых Штатов, которые «строят новые военные союзы» в регионе.