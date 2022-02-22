Боррель заявил, что Путин не значится в списке санкций ЕС

Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций Евросоюза, решение о котором было принято 22 февраля в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщил на пресс-конференции в Париже глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он также заявил, что ЕС будет прилагать дипломатические усилия, чтобы «вернуть Россию за стол переговоров».

Путин не входит в список санкций, — сказал он.

Ранее в Евросоюзе заявили, что санкции против России могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая «военную». Ограничительные меры будут введены в отношении лиц, голосовавших за решения о признании независимости двух республик, а также в отношении работающих в этих регионах организаций.

В частности, ЕС планирует ввести рестрикции против госкорпорации ВЭБ.РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. В общей сложности рассматриваются санкции против более чем 350 россиян, включая депутатов Госдумы.

Комитет постоянных представителей стран ЕС ранее согласовал первый блок персональных санкций против РФ за признание независимости ЛНР и ДНР.