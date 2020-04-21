Боррель заверил Украину в сохранении европейских санкций в отношении РФ

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его, что санкционная политика Европы в отношении России остаётся прежней.

Он подчеркнул, что санкции будут сохраняться до полного выполнения Москвой Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины и е суверенитета.

Кулеба, в свою очередь, рассказал о ситуации на линии разграничения. Он отметил прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами, а также указал на отсутствие положительных моментов по другим направлениям переговоров в Минске. Особое внимание министр уделил украинским заключённым, которые, по его словам, до сих пор незаконно удерживаются на российской территории, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова навала глупостью продление Евросоюзом санкций против России на фоне пандемии коронавируса. Она отметила, что очередные рестрикции точно не принесут каких-либо бонусов жителям ЕС.