https://static.news.ru/photo/4d5c58dc-5f2c-11e9-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Продление Евросоюзом санкций против России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила как катастрофическую глупость на фоне пандемии коронавирусной инфекции во всём мире.

С точки зрения внешнего облика, да и внутреннего содержания европейских институтов, подобные решения являются полной катастрофой, сказала дипломат в ходе брифинга. Особенно, отметила Захарова, в момент, когда весь мир пытается объединить усилия и держаться на плаву.

Катастрофической глупостью являются очередные рестрикции, которые уж точно никакие бонусы жителям Евросоюза не принесут, — подчеркнула представитель МИД РФ.

Евросоюз продлил санкции в отношении российских физических и юридических лиц 13 марта. Всех, против кого они введены, обвинили в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия находится в режиме санкционного давления с 2014 года и до сих пор данные меры регулярно продлеваются.

Ранее в бундестаге уже задумались о необходимости снятия с Москвы непродуктивных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в мире. Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт настаивал на том, что в непростые времена страны должны помогать друг другу. С германским политиком солидарен и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Он уверен, что страны БРИКС должны отменить любые экономические санкции, введённые в обход Совета Безопасности ООН, в условиях общемирового кризиса. Против в этом вопросе выступает Украина. Заявление Косачева в Киеве расценили как манипуляцию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Захарова сообщила, что российские власти приняли решение расширить список граждан из стран Евросоюза, которым будет запрещён въезд на территорию РФ.